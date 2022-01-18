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Песков заявил об отсутствии обсуждения введения полного локдауна в стране

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Власти России не обсуждают вопрос о введении локдауна в масштабах страны. Об этом во вторник, 18 января, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что отдельные ограничения могут быть введены на региональном уровне. По словам Пескова, ситуация продолжает динамично меняться из-за штамма «Омикрон», а «губернаторы эффективно реализуют свои полномочия».

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Днем ранее, 18 января, советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) и кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. По его словам, при таком развитии можно ожидать, что к весне «Омикроном» в России переболеет от 1,5 млн до 2 млн человек.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» отметил, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19. Тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По ее словам, почти 76,6 млн россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Ревакцинировались от COVID-19 уже 10,8 млн граждан.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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