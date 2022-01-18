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В Россию за сутки вернулись 40 самолетов с миротворцами из Казахстана

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За сутки 40 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России доставили российских миротворцев сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях. Об этом сообщили 18 января в Минобороны РФ.

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Ранее, 17 января, первый самолет с российскими миротворцами ОДКБ, вылетевший из аэропорта Алма-Аты в ночь на понедельник, совершил посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский.

16 января 20 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

15 января стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Пострадали 4578 человек.

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