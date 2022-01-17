Самолет с российскими миротворцами прибыл на аэродром Чкаловский

Первый самолет с российскими миротворцами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вылетевший из аэропорта Алма-Аты в ночь на понедельник, 17 января, совершил посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщает Минобороны.

«Сегодня первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский», — говорится в сообщении.

Ожидается, что по прибытии самолетов в Подмосковье личный состав осуществит разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Кроме того, 17 января Ил-76 доставят миротворцев и технику подразделений ВДВ на аэродром Восточный в Ульяновской области.

Ранее, 16 января, 20 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков (двое из них были обезглавлены).

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.