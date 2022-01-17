В бундестаге оценили готовность ЕС обсуждать с РФ гарантии безопасности

Готовность Евросоюза обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности можно только поприветствовать. Об этом в понедельник, 17 января, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт

«Инициативы ЕС по поиску диалога с РФ по вопросам безопасности можно только поприветствовать. На протяжении многих лет НАТО и ЕС поглощали страны восточной Европы без оглядки на закономерную обеспокоенность со стороны России. Пришло время к поиску компромисса по вопросам безопасности в Европе, дабы снизить небывалый накал в отношениях Запада и России», — подчеркнул он.

О заинтересованности ЕС обсуждении с Россией предложений по гарантиям безопасности ранее в этот день рассказал посол Франции в РФ Пьер Леви.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Наряду с этим Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готова «выслушать обеспокоенности» России.

Ранее состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.