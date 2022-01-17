В ГД прокомментировали угрозы главы МИД ФРГ в адрес СП-2 из-за Украины

Главе МИД Германии Анналене Бербок стоило бы выбрать для знакомства с Россией более дружеские пути, чем пытаться давить или шантажировать. Об этом в понедельник, 17 января, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ранее в этот же день немецкий министр на пресс-конференции в Киеве со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2» приостановлен, так как проект не полностью соответствует европейскому праву. По ее словам, реализация газопровода якобы имеет и геостратегическую сторону.

Кроме того, Бербок заявила, что в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ вместе с партнерами примут «совместные подходящие меры».

Ананских посоветовал нынешнему руководителю МИД ФРГ обратиться с вопросом к немецкому правительству, почему задержка сертификации «Северного потока – 2» происходит максимально долго с учетом экономических проблем в Германии. Парламентарий выразил уверенность, что главной задачей Бербок на ее посту является забота о благосостоянии немецких граждан и предприятий.

«Ведь не секрет, что нынешние цены на газ бьют рекорды и газовые хранилища в Германии пусты практически, что не было уже несколько десятилетий. Поэтому мне кажется не с тех вопросов и не к тому начинает свой диалог с Россией министр. Потому что, мне кажется, ее основная задача не запугивать соседей, а думать о благосостоянии своих граждан и своих предприятий, для которых, безусловно, крайне важен дешевый газ как для отопления своих домов, так и для возмещения себестоимости своей продукции», — отметил депутат в беседе с «Думой ТВ».

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза (ЕС). В ведомстве также обратили внимание на то, что процедура сертификации газопровода должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормами, Россия намерена их неукоснительно соблюдать. При этом в МИД РФ заключили, что процедура сертификации СП-2 не должна искусственно затягиваться и политизироваться.

О том, что Бербок в понедельник посетит Киев, а во второй половине дня отправится в Москву, стало известно ранее 17 января. Планировалось, что в Киеве немецкий министр проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с Кулебой. На 18 января запланирована встреча ее с главой МИД России Сергеем Лавровым. Эти поездки станут для Бербок первыми в качестве министра.

28 декабря Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в тот же день указал на то, что вопрос о сроках сертификации СП-2 является политическим, а не техническим. Он также отметил, что прогноз на этот счет делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. В конечном итоге, указал Чижов, пострадает европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать дальнейшего развития событий.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Тогда в компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. После чего, 16 декабря, Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.