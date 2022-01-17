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В МИД ФРГ объяснили приостановку сертификации «Северного потока – 2»

Глава МИД ФРГ Бербок: «Северный поток — 2» пока не полностью соответствует праву ЕС
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Для того чтобы германский регулятор дал «Северному потоку – 2» положительное заключение, газопровод должен полностью соответствовать европейскому праву. Об этом заявила в понедельник, 17 января, глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции.

Она уточнила, что к настоящему моменту в коалиционном соглашении прописано, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право. Это относится и к СП-2, подчеркнула Бербок.

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«В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили», — отметила министр.

Глава МИД Германии добавила, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины, ФРГ вместе с партнерами примут «совместные подходящие меры».

Ранее в этот день в МИД РФ заявили, что запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза (ЕС). В ведомстве также обратили внимание на то, что процедура сертификации газопровода должна проводиться в строгом соответствии с действующими нормами, Россия намерена их неукоснительно соблюдать. При этом в МИД РФ заключили, что процедура сертификации СП-2 не должна искусственно затягиваться и политизироваться.

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер 16 января посчитал, что запуск газопровода «Северный поток – 2» произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация цен на газ.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Тогда в компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. После чего, 16 декабря, Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.

28 декабря Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в тот же день указал на то, что вопрос о сроках сертификации СП-2 является политическим, а не техническим. Он также отметил, что прогноз на этот счет делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. В конечном итоге, указал Чижов, пострадает европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать дальнейшего развития событий.

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