Постпред России при ЕС назвал политическим вопрос о сроках сертификации СП-2

Вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) является политическим, а не техническим. Об этом 28 декабря заявил на пресс-конференции постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.

«Я считаю, что вопрос о сроках сертификации — это прежде всего политический, никакой он не технический, не юридический», — сказал Чижов.

Также Чижов отметил, что прогноз о сроках сертификации СП-2 делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта.

«Пострадает в конечном итоге (от задержки в сертификации СП-2. — Ред.) европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать, как говорится, дальнейшего развития событий», — добавил постпред РФ при ЕС.

Для России, как отметил Чижов, не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода.

«Газпром» имеет ресурсы самого газа, имеет возможности его прокачки по существующим газопроводам, а другое дело, что при этой прокачке — главным образом через территорию Украины — он будет стоить дороже, и надежность этой прокачки будет ниже», — указал Чижов.

Ранее в этот день глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.