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Глава МИД ФРГ посетит Киев и потом направится в Москву для переговоров

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник посетит Киев, а во второй половине дня отправится в Москву. Об этом стало известно в воскресенье, 16 января.

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В Киеве глава МИД ФРГ проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и со своим коллегой Дмитрием Кулебой.

Во вторник, 18 января, Бербок встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Der Spiegel.

Сообщается, что на встречах обсудят напряженность на российско-украинской границе и двусторонние отношения.

Эти поездки станут для Анналены Бербок первыми в качестве министра.

10 января глава МИД ФРГ заявила, что России грозят «тяжелые последствия» в случае нарушения суверенитета Украины. Она также призвала к дипломатическому решению ситуации вокруг страны.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить нападение, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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