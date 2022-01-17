Швейцарцы на старой Lada Niva выиграли ралли «Дакар-2022»

В Саудовской Аравии 14 января частная команда из Швейцарии Niva Red Legend Team при поддержке бренда Lada успешно финишировала в категории Classic ралли-марафона «Дакар-2022». Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Отмечается, что внедорожник Lada Niva 1984 года выпуска пилот команды Марио Якобер нашел и приобрел в Новосибирске у родственников жены. Там же машина была перестроена в автомобиль для ралли-рейдов.

Совместно с брендом Lada были разработаны название Niva Red Legend и айдентика в духе 80-х годов ХХ века, когда Lada Niva активно участвовала в ралли-рейдах.

От стандартного внедорожника гоночный автомобиль отличается особой раскраской кузова, дополнительной оптикой и особыми покрышками. В салоне установлены каркас безопасности, спортивный руль и гоночные сиденья.

По регламенту соревнований запрещается вносить изменения в техническую часть машины. Поэтому автомобиль оснащен базовым 1,6-литровым бензиновым мотором, механической коробкой передач и системой полного привода.

Весь путь экипаж проделал под стартовым номером «763» — такой же код является автомобильным индексом Самарской области, места происхождения легендарного внедорожника.

8 сентября сообщалось, что дочернее предприятие «АвтоВАЗа» — тольяттинская компания «Супер-Авто» — готовится к выпуску Lada Niva Legend с двигателем 1,8 л.

С новым мотором Lada Niva Legend стала динамичнее и тяговитее. Так, например, уже при 1000 об./мин. крутящий момент будет таким же, как у Lada Niva Legend со штатным двигателем на максимальных оборотах, а время разгона с места до 100 км/ч сократилось на 4–5 с — до 12–13 c.