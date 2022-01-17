В Красноярске зафиксировали первые случаи «Омикрона»

У пяти человек прибывших в Красноярск из-за рубежа в течении прошедшей недели обнаружен «Омикрон»-штамм SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил в своем Telegram-канале главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

«За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон», — написал специалист.

Он также отметил, что проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе и проверка тех, с кем контактировали заболевшие.

14 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено 783 случая штамма коронавируса «Омикрон».

13 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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