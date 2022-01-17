Инфекционист объяснил повышенную опасность «Омикрона» для детей

Опасность штамма «Омикрон» гораздо выше для детей из-за последствий, которые он вызывает. Чаще всего это бронхит с тяжелыми осложнениями, рассказал в понедельник, 17 января, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Детей госпитализируют с «Омикроном» чаще из-за его особенности: штамм легко размножается в бронхах и намного хуже в легких, по сравнению с «Дельтой». Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это, скорее, хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная: в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям», — поделился он с «РИА Новости».

Поздняков пояснил, что даже подростки устойчивее к бронхитам, так как бронхи у них сформированы и выглядят почти как у взрослых. У детей раннего возраста также есть отличия: чем младше ребенок, тем уже просвет бронхов, слизистая оболочка более рыхлая, богаче васкуляризация (формирование новых кровеносных сосудов, капилляров в ткани).

«Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации бронхит быстрее распространяется. При этом речь идет даже о самом обычном бронхите, а не только на фоне COVID-19», — сказал он.

Инфекционист отметил, что распространенным осложнением бронхита является бронхиолит — воспаление мелких отделов бронхиального дерева. Это состояние может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу.

«Бронхиолит может быть одним из проявлений различных ОРЗ (например, характерен для респираторно-синцитиальной вирусной инфекции), но это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной», — подчеркнул врач.

По его словам, при инфицировании детей предыдущими штаммами SARS-CoV-2 бронхиолит почти не встречался. У взрослых такое осложнение редко в силу анатомического строения дыхательной системы. Поэтому следует тщательно следить за состоянием здоровья детей в нынешних условиях.

13 января замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала самую уязвимую перед «Омикроном» группу пациентов. Среди пациентов с подтвержденным заражением новым штаммом все чаще встречаются дети.

Китайский вирусолог Чжан Вэньхуна 9 января рассказал, что «Омикрон» представляет собой повышенную опасность для людей с низкими иммунологическими способностями. Он подчеркнул, что в условиях быстрого распространения «Омикрона» страны должны гарантировать достаточную обеспеченность медицинскими препаратами, которые могли бы лечить случаи с низким иммунологическим уровнем.

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