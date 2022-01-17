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Атомная подлодка «Самара» вернется на Тихоокеанский флот в 2023 году

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Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 «Самара» вернется на Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2023 году. Об этом рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ в понедельник, 17 января.

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«Самару» отремонтируют и проведут небольшую модернизацию: установят новое радиоэлектронное оборудование и заменят ряд узлов и механизмов. И главное — оснастят ракетами «Калибр». Эксперты отмечают, что эта субмарина остается одной из самых опасных в мире.

При этом ТОФ останется без однотипной АПЛ «Братск». Ее ремонт также был запланирован, но подлодку признали непригодной к ремонту, в связи с чем было принято решение не восстанавливать аппарат. «Братск» исключили из госконтракта на модернизацию после заключения дополнительного соглашения 5 марта 2018 года.

«Самара» и «Братск» относятся к проекту 971 «Щука-Б». На Западе субмарины этого класса называют «акулами». Это многоцелевые АПЛ, предназначенные для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения атомных субмарин и авианесущих группировок противника. «Щуки-Б» малошумные, что позволяет им первыми обнаружить противника. Американцы давно оценили их боевые качества и возможности. «Братск» и «Самара» были построены на корабельном заводе Комсомольска-на-Амуре и включены в состав Тихоокеанского флота в 1989 и 1994 годах соответственно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Акуле» пора: подлодка «Самара» вернется в Тихий океан после ремонта»

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