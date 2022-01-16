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Российские миротворцы вылетели из Казахстана в подмосковный аэродром

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Российские военные, входящие в состав миротворческих сил ОДКБ, в воскресенье, 16 января, вылетели из Алма-Аты в подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты», — отметили в ведомстве.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Аты.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Ранее, 15 января, восемь самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный (город Иваново). После посадки последнего борта на летном поле аэродрома прошли торжественные мероприятия встречи российских десантников.

13 января президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Шойгу заявил, что вывод миротворческого контингента стран ОДКБ должен завершиться 19 января.

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