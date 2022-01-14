На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Грачевскому

Памятник Борису Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище в пятницу, 14 января, в годовщину смерти создателя «Ералаша».

Инициатором и организатором создания памятника стал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Памятник открыл под аплодисменты друзей и близких народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и генеральный директор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, сообщается на сайте kp.ru.

На памятнике изображен автограф режиссера и его высказывание: «Ходить по солнечной стороне жизни...». Также есть изображение кинокамеры и гравировка названия киножурнала.

Вдова режиссера Екатерина Белоцерковская рассказала, что сама работала над идеей памятника, а помощь в доработке эскизов и установке оказал владелец ООО «Град Экс» Дмитрий Федотов.

«Мне помогал замечательный человек, которому я безумно благодарна... он выступил меценатом, воплотил идею... взял на себя все расходы», — цитирует вдову НСН.

Грачевский скончался в столице 14 января 2021 года. Он ушел из жизни в возрасте 71 года.

С 28 декабря худрук «Ералаша» находился в больнице, куда был госпитализирован с COVID-19. Об обнаружении у него коронавируса Грачевский рассказал за неделю до госпитализации.