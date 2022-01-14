Психолог назвал причину повышения привлекательности при ношении маски

Психолог, доцент кафедры социальной психологии Московского института психоанализа Андрей Моисеев 14 января объяснил «Известиям», почему люди в медицинских масках кажутся более привлекательными.

Таким образом он прокомментировал результаты исследования ученых Университета Кардиффа. По данным специалистов, мужчины и женщины, у которых нижняя часть лица закрыта медицинской маской, воспринимаются окружающими как более симпатичные. При этом самыми привлекательными считаются люди в голубых масках.

По мнению Моисеева, с социально-психологической точки зрения люди, которые носят маски, кажутся более заботливыми. Они заботятся о своем здоровье, а значит, могут позаботиться и о здоровье своего партнера и своих детей.

С позиции общей психологии можно сказать, что на восприятия сильно влияет так называемый эффект контраста, который часто используется в рекламе.

«Когда человек в маске, мы не видим его лица и маска выступает контрастным элементом, который заставляет нас обратить внимание на этого человека и более детально его изучить. Так работают психологические законы восприятия. Еще один момент, который также связан с эффектом контраста, заключается в том, что, когда мы не видим лицо человека целиком, мы можем предполагать, что скрывается за маской. Самостоятельно достраивать его образ и фантазировать. Например, какая у него улыбка», — подчеркнул Моисеев.

В ноябре было опубликовано исследование немецких ученых из Геттингенского университета, согласно которому больше всего женщин в мужчинах привлекало чувство юмора, а не интеллект.

Психологи подытожили, что сам по себе интеллект не производит сильного впечатления на девушек. Для того чтобы расположить женщину, понадобится чувство юмора и приятная внешность.