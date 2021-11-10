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Исследование показало привлекающий женщин в мужчинах фактор

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В первую очередь женщин в мужчинах привлекает чувство юмора, а не интеллект. К такому выводу пришли немецкие ученые из Геттингенского университета.

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Исследование психологов было разделено на две части. В первой части 179 женщин оценивали мужчин из видеороликов. Им надо было оценить, насколько они привлекают их для краткосрочных и долгосрочных отношений. На видео мужчины читали газетные заголовки и пытались рассмешить другого человека.

Принимавшие участие в исследовании женщины оценивали внешнюю привлекательность мужчин, их интеллект и то, насколько смешными они казались.

Ко второй части эксперимента привлекли 397 женщин. Они участвовали в быстрых свиданиях с тремя мужчинами. Оценить их надо было по внешности, интеллекту и чувству юмора. Отмечается, что перед обеими частями эксперимента мужчины проходили интеллектуальный тест, следует из статьи в журнале Evolution and Human Behavior.

После психологи проанализировали полученные результаты и пришли к выводу, что больше всего женщин привлекали не умные и физически привлекательные мужчины, а именно веселые претенденты. Кроме того, веселые мужчины казались отвечающим более умными.

Психологи подытожили, что сам по себе интеллект не производит сильного впечатления на девушек. Для того чтобы расположить женщину, понадобится чувство юмора и приятная внешность.

Ранее, 1 ноября, сообщалось об исследовании ученых Лейденского университета в Нидерландах. Оно показало, что физиологическая синхронность выдает симпатию между людьми в обстановке свидания вслепую.

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