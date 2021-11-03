Ученые рассказали о неконтролируемом признаке возникшей влюбленности

Физиологическая синхронность выдает симпатию между людьми в обстановке свидания вслепую. Об этом в исследовании, опубликованном 1 ноября в журнале Nature Human Behaviour, рассказали ученые Лейденского университета в Нидерландах.

Специалисты понаблюдали за поведением 142 гетеросексуальных мужчин и женщин без пары в возрасте от 18 до 38 лет. Им предлагалось провести четыре минуты в специальных кабинках на коротком свидании с впервые встреченным человеком.

«Мы измерили физиологическую динамику между парами участников во время реальных встреч за пределами лаборатории. Участники носили очки для отслеживания глаз со встроенными камерами и устройствами для измерения физиологических сигналов, включая частоту сердечных сокращений и проводимость кожи», — объяснили ученые.

Они обнаружили, что явные сигналы вроде улыбок, смеха, пристального взгляда или мимики не были существенно связаны с влечением. Вместо этого притяжение между людьми выдавали синхронность сердечного ритма и состояние кожи рук — руки потели. Эти признаки скрытые, бессознательные и трудно регулируемые, но четко сигнализирующие о симпатии.

В сентябре стало известно, что 42% респондентов могли бы вступить в половые отношения с роботом. Такой опрос провела компания Tidio, которая занимается разработкой чат-ботов. В исследовании приняли участие 1225 пользователей маркетплейса Amazon Mechanical Turk и форума Reddit.