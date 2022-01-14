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Ученые рассказали о влиянии ношения масок на привлекательность

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Мужчины и женщины, у которых нижняя часть лица закрыта медицинской маской, воспринимаются окружающими как более симпатичные. К такому выводу пришли ученые Университета Кардиффа, сообщает The Guardian.

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По словам эксперта школы психологии Университета Кардиффа Майкла Льюиса, исследование, проводившееся до пандемии коронавируса, показало, что люди в медицинских масках не вызывают у окружающих симпатии, поскольку они ассоциируются с болезнями.

Ученые решили проверить, изменилось ли восприятие людей на фоне вируса и повсеместного ношения масок.

Льюис отметил, что теперь наиболее привлекательными выглядят люди в голубых медицинских масках.

«Возможно, потому что мы привыкли, что такие маски носят работники системы здравоохранения, и теперь мы ассоциируем их с медиками, которые заботятся о нашем здоровье. В трудные времена медицинские маски вселяют уверенность, поэтому мы испытываем более позитивные чувства по отношению к тем, кто их носит», — предположил ученый.

В эксперименте участвовали 43 женщины, которым было предложено оценить по шкале привлекательность мужчин без маски, в простой тряпичной маске, в медицинской, а также тех, кто прикрывает черной книгой нижнюю часть лица. Выяснилось, что мужчины в тряпичных масках воспринимаются как более привлекательные, чем те, кто вообще не защищает лицо или прячет его за книгой. Однако еще более симпатичными казались люди в медицинских масках.

По мнению Льюиса, прикрывая нижнюю часть лица, мужчины притягивают внимание к своим глазам, чем и объясняется их привлекательность.

Во второй части исследования принимали участие только мужчины. Его результаты еще не опубликованы, но, по словам Льюиса, они в целом совпадают с предыдущими.

В ноябре было опубликовано исследование немецких ученых из Геттингенского университета, согласно которому больше всего женщин в мужчинах привлекало чувство юмора, а не интеллект.

Психологи подытожили, что сам по себе интеллект не производит сильного впечатления на девушек. Для того чтобы расположить женщину, понадобится чувство юмора и приятная внешность.

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