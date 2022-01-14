Песков исключил отмену бесплатной вакцинации от COVID-19 в России

Бесплатную вакцинацию от COVID-19 в России отменять не планируют. Об этом сообщил в пятницу, 14 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, планируется ли отменить бесплатную вакцинацию, представитель Кремля ответил отрицательно.

Ранее в этот день глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые препаратом «Спутник V», скорее всего, не заболеют COVID-19, вызванным штаммом «Омикрон». Он отметил, что сам был инфицирован «Омикроном», но благодаря защите вакцины не болел.

В тот же день министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство России на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» вскоре представит план поддержки системы здравоохранения и заболевших COVID-19 граждан. Ожидается, что власти уложатся в параметры бюджета, которые были приняты на текущий год.

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного с штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Глава государства поручил проработать данные вопросы премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Премьер-министр РФ спустя день поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19. Так, среди прочего Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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