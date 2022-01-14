Россиянка погибла при беспорядках в Казахстане

Россиянка погибла в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщили в посольстве РФ 14 января.

«В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы», — сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

Генконсульство находится на связи с родными погибшей и прорабатывает вопрос об оказании им материальной помощи. Руководство области призвали взять ситуацию на контроль и оказать семье россиянки возможное содействие.

«Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», — подчеркнули в посольстве.

Также в правоохранительные органы Казахстана направлен запрос о тщательном расследовании преступления.

В дипмиссии выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» из Алма-Аты сообщил, что в разбитых и сожженных во время беспорядков в Казахстане автомобилях до сих пор находят тела погибших.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов.12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили суммарно из Казахстана в Россию 2241 российских и иностранных граждан, которые из-за закрытия международного аэропорта не могли покинуть страну.