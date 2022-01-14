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Инфекционист назвал пустым занятием измерение антител к коронавирусу

Инфекционист Чуланов: принимать решение о вакцинации после измерения антител к COVID-19 — пустое занятие
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Определять количество антител — это пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Он уточнил, что решение делать или не делать прививку, исходя из количества антител к COVID-19, не имеет под собой научных оснований. При этом Чуланов рассказал о сравнительном исследовании, при котором брали тест-систему, показывающую вируснейтрализующие антитела, и другую систему, которая показывает антитела ко всем частям вируса.

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В результате, как указал специалист, была условная корреляция.

«Поэтому в каком-то смысле количественные тест-системы, которые откалиброваны по тест-системам, показывающим вируснейтрализующие антитела, отражают реальную суть. Хоть и не на 100%. Но определять количество антител — пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации», — отметил инфекционист в интервью РБК, опубликованном 14 января.

Ранее в этот день врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что в связи с ростом заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон» россиянам лучше пройти вакцинацию повторно. Он обратил внимание на то, что «Омикрон» способен нейтрализовать антительную защиту.

13 января стало известно, что Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет быстро выяснить, каким штаммом SARS-CoV-2 инфицирован пациент. Разработка представляет собой набор реагентов для определения отдельных мутаций S-белка вариантов «Омикрон» и «Дельта» методом ПЦР в реальном времени.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Как отметил президент, ситуация сложная, и РФ находится в преддверии возможных вспышек заболеваемости.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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