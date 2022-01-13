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Роспотребнадзор разработал быстрый тест для выявления штамма «Омикрон»

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Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет быстро выяснить, каким штаммом SARS-CoV-2 заражен пациент. По шести мутациям система отличит «Омикрон» от «Дельты» и выдаст результат максимум через пять часов после получения образца.

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Разработка ученых представляет собой набор реагентов для определения отдельных мутаций S-белка вариантов «Омикрон» и «Дельта» методом ПЦР в реальном времени.

В зависимости от того, какая мутация патогена обнаруживается в образце, делается вывод, пациент заразился штаммом «Омикрон» или «Дельта».

«Основное преимущество нашей разработки — скорость и возможность использования в любой лаборатории, работающей с ПЦР. С момента поступления образцов в клиническую лабораторию и до получения ответа проходит не более пяти часов. Альтернатива нашему тесту — процесс секвенирования — занимает от 30 до 60 часов и требует специального оборудования, расходных материалов и специально обученных сотрудников», — сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Анна Черкашина.

Набор нового теста включает в себя две мутации, характерные для геноварианта «Дельта», и четыре — для «Омикрона». Такое большое число мишеней (участков, которые нужно определить. — Ред.) необходимо для повышения точности скрининга этих опасных штаммов, пояснили специалисты.

С помощью новой разработки уже протестировано более 600 клинических образцов. Их удалось разделить на варианты «Дельта» и «Омикрон» с высокой точностью. В процессе тестирования методики ее точность составила более 99% — этот результат подтвердили, проверив результаты тестов ПЦР с помощью секвенирования.

В ближайшее время методику, протокол и необходимые реагенты для проведения таких исследований планируется передать в региональные научные организации Роспотребнадзора, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Подробности — в материале «Известий»:

«Мутации врозь: ПЦР-тесты научились отличать «Омикрон» от «Дельты»

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