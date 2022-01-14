Эксперт призвал россиян вакцинироваться до пика новой волны COVID-19

В связи с ростом заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон» россиянам лучше пройти вакцинацию повторно. Об этом в пятницу, 14 января, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в данный момент привиться повторно рекомендовано всем, кто давно вакцинировался, считает специалист.

«Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировался иммунитет», — приводит «РИА Новости» слова эксперта.

Штамм «Омикрон» способен нейтрализовать антительную защиту, однако привитые вакцинами от коронавируса переносят его легче, «как обычную респираторную инфекцию», успокоил россиян Поздняков.

По словам специалиста, введение новых ограничительных мер при определенном сценарии развития ситуации с заболеваемостью может оказаться необязательным.

«Если «Омикрон» будет протекать легко и по большей части на амбулаторном этапе, то локдаун действительно не нужен», — заявил Поздняков.

Ранее, 12 января, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что избежать заражения штаммом «Омикрон» не удастся никому, однако вакцинированные легче перенесут заболевание.

Президент России Владимир Путин в тот же день на совещании с членами правительства заявил, что у России есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости COVID-19. Также глава государства указал на необходимость наращивать вакцинацию против коронавируса.

Кроме того, Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

Путин добавил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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