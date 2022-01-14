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В Германии назвали отключение РФ от SWIFT ударом по Западу

Глава Восточного комитета экономики ФРГ Хермес: отключение России от SWIFT навредит Западу
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Отключение России от системы международных платежей SWIFT создаст серьезные проблемы на финансовом рынке Запада. Об этом 12 января в интервью WirtschaftsWoche заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

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«Россия гораздо сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, скажем, Иран. Поэтому отключение от SWIFT также приведет к значительным проблемам на рынке у нас», — пояснил он.

По его словам, при отключении России от SWIFT стране придется усиливать экономические связи с Китаем, и в итоге западные страны «не получат никакого выигрыша».

Хермес отметил, что особый экономический урон понесут финансовые организации, работающие с РФ.

«Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл», — констатировал экономист.

12 января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины».

Точные меры пока не раскрываются, но по информации The Washington Post, санкции будут направлены против конкретных лиц из правительственных и военных кругов. Они коснутся банковской сферы и системы SWIFT. Белый дом поддерживает законопроект по санкциям против РФ, пишет газета.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян.

30 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отключение РФ от системы SWIFT не выгодно никому. Для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 20 декабря также говорила, что исключение России из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT невыгодно другим государствам. Она добавила, что SWIFT — это кооператив, в котором участвуют более 100 стран.

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