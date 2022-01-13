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Стало известно о судах телеведущего Зеленского

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Телеведущий Михаил Зеленский перед смертью судился со своей бывшей женой Еленой Грушиной. Экс-супруги пытались поделить имущество и установить порядок общения с детьми. Об этом 13 января сообщает канал РЕН ТВ.

В браке Грушина и Зеленский состояли с 2008 по 2014 год. В 2019 году экс-супруги начали делить квартиру, приобретенную в браке. Журналист претендовал на половину недвижимости. Его имущественные споры с бывшей женой дошли до кассационной инстанции. Последнее ходатайство, поданное в октябре 2021 года, так и не было рассмотрено.

Также бывшие муж и жена выясняли в суде вопросы, связанные с воспитанием двух дочерей. Зеленский настаивал на четком порядке общения с девочками. Последнее заседание по этому делу прошло за три недели до смерти телеведущего.

Михаил Зеленский ушел из жизни во вторник, 11 января, на 47-м году жизни. 12 января в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердили информацию о смерти журналиста. Сообщалось, что, по предварительным данным, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

12 января в пресс-службе посольства отметили, что местные врачи пытались спасти Михаила Зеленского — ему была оказана первая медицинская помощь, включая реанимационные мероприятия.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006-го был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017-го был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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