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Умер журналист Михаил Зеленский

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Журналист и телеведущий Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни во вторник, 11 января, рассказал заместитель руководителя телеканала «Россия Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович в Facebook.

Обстоятельства смерти Зеленского не уточняются.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году поступил в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры. Имел спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по фигурному катанию.

В 1996 году поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих. В 1999—2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия-24».

В 2015 году Зеленский стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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