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Источник назвал возможное место похорон телеведущего Михаила Зеленского

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Телеведущего Михаила Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 12 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере СМИ, знакомый с пожеланиями близких умершего.

Михаил Зеленский ушел из жизни во вторник, 11 января, на 47-м году жизни.

12 января в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердили информацию о смерти журналиста. По предварительным данным, причиной смерти Зеленского стал инсульт.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001-го по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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