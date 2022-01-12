Российское посольство подтвердило смерть журналиста Зеленского в Доминикане

Телеведущий и журналист Михаил Зеленский скончался в Доминикане, сообщила 12 января пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской республике) Алина Иванова.

«Посольству известно о том, что 11 января в Доминиканской Республике скоропостижно скончался Михаил Зеленский. Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с доминиканскими властями и родственниками покойного», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

Причины смерти не сообщаются.

О смерти Михаила Зеленского 11 января сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович. Телеведущему было 46 лет. По словам адвоката Сергея Жорина, который познакомился и работал с Зеленским на программе «Прямой эфир», он был харизматичным профессионалом. Он отметил, что Зеленский всегда выглядел органично в любом телевизионном амплуа, что, по его мнению, было результатом тщательной подготовки и ответственного отношения к работе.