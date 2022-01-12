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Адвокат Жорин назвал журналиста Зеленского харизматичным профессионалом

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Адвокат Сергей Жорин, который познакомился и работал с Михаилом Зеленским на программе «Прямой эфир», где участвовал как эксперт или гость, рассказал 12 января «Известиям», каким был телеведущий.

«Очень харизматичный ведущий, всегда блестяще подготовлен, большой профессионал, стильный человек. Ну и, конечно, новость о его смерти повергла меня в шок. До сих пор не могу поверить в случившееся. Мне кажется, это какое-то недоразумение, потому что Михаил Зеленский производил впечатление человека, с которым не может произойти какая-то подобная ситуация», — сказал адвокат.

Он отметил, что Зеленский всегда выглядел органично в любом телевизионном амплуа, что, по его мнению, явилось результатом тщательной подготовки и ответственного отношения к работе.

«Невероятно жаль. Это, наверно, один из немногих публичных людей, который никогда не был замешан в каких-либо скандалах. Он очень нравился зрителям, у него было много поклонников. Его позиция и мнение имели большой авторитет. Очень жаль», — заключил Жорин.

О смерти журналиста и телеведущего Михаила Зеленского сообщил во вторник, 11 января, заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович. Зеленскому было 46 лет.

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