YouTube-ролик впервые в истории набрал более 10 млрд просмотров

Детская песня Baby Shark Dance стала первым в истории YouTube видеоклипом, который набрал более 10 млрд просмотров. Об этом говорится в сообщении южнокорейской компании Pinkfong, выпустившей ролик.

«Зарядка маленькой акулы (Baby Shark Dance), созданная Pinkfong, превысила уровень в 10 млрд просмотров по всему миру! Это число, которое намного превышает численность населения планеты в 7,8 млрд. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его», — отмечается в заявлении, опубликованном на странице компании в Facebook 13 января.

Клип был размещен на YouTube пять лет назад. К настоящему моменту ролик собрал 32 млн лайков, комментарии под видео в настоящее время отключены.

В октябре 2021 года солистка южнокорейской группы Blackpink Лиса побила рекорд по количеству просмотров клипа за день на YouTube. За 24 часа после публикации видеоролик под названием Lalisa посмотрели 73,6 млн раз. Предыдущий рекорд для сольного артиста принадлежал американской поп-звезде Тейлор Свифт: ее клип Me! собрал в течение суток 65,2 млн зрителей.

Обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров отмечал, что успех Лисы базируется в первую очередь на огромной фанатской базе Blackpink. По его словам, Южная Корея сегодня — лучший плацдарм для масскультовых проектов.