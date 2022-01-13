Польские ученые нашли отвечающий за тяжелое течение коронавируса ген

Польские ученые нашли ген, который отвечает за тяжелое течение коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 13 января, заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

«Нам удалось идентифицировать очень важный элемент риска, если речь идет о заболеваемости COVID. Это элемент риска, связанный с генетической структурой», — цитирует главу минздрава Radio Opole.

По словам Недзельского, до настоящего момента считалось, что главными показателями риска являются возраст, ожирение и другие элементы, которые называли ответственными за особо тяжкое течение COVID-19, сообщает телеканал «360».

«Но благодаря работе польских ученых, которая длилась более полутора лет, удалось идентифицировать фактор, который удалось квалифицировать как четвертый в иерархии, если речь идет о тяжести течения COVID-19», — заявил глава ведомства.

Министр подчеркнул, что этим фактором является конкретный ген, конкретная предрасположенность, и это означает, что кроме тех факторов, о которых мы говорили, у нас есть очень важный элемент, влияющий на то, будет ли пациент тяжело или стандартно проходить заболевание.

Он отметил, что открытие этого гена означает, что в будущем можно будет использовать это знание, чтобы идентифицировать лиц, у которых есть склонность к тяжелому течению коронавируса, пишет «Москва 24».

Также Недзельский добавил, что результатом данной работы станет создание быстрого генетического теста, который будет определять, отягощен ли пациент большим риском тяжелого течения коронавируса.

Ранее, 11 января, министр здравоохранения России Михаил Мурашко опроверг информацию о более легком течении COVID-19 при «Омикрон»-штамме коронавируса. Он отметил, что реанимационные отделения в ковид-госпиталях заполнены.

За последние сутки в 85 российских регионах выявили 21 155 новых случаев COVID-19. В Московской области за сутки выявили 1556 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем с 28 декабря, передает RT.

От последствий коронавируса за сутки скончались 740 человек, полностью выздоровели 25 984.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 10 723 305 случаев COVID-19, умерли от заболевания 319 172 пациента, выздоровели 9 784 348 человек.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России не совсем реалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах.

На совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин отметил, что у страны есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости COVID-19. По его словам, после длительных новогодних каникул Россия оказалась в преддверии новых вспышек заболевания. Также российский лидер указал на необходимость наращивать вакцинацию против коронавируса.

Кроме того, в среду Путин напомнил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Случаев поражения именно этим вариантом коронавируса в РФ выявлено более 600.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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