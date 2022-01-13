В России за сутки выявили 21 155 случаев COVID-19

За последние сутки в 85 российских регионах выявили 21 155 новых случаев COVID-19. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве (5490), Санкт-Петербурге (1839) и Подмосковье (1556).

От последствий коронавируса за сутки скончались 740 человек, полностью выздоровели 25 984.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 10 723 305 случаев COVID-19, умерли от заболевания 319 172 пациента, выздоровели 9 784 348 человек.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России не совсем реалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах.

На совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин отметил, что у страны есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости COVID-19. По его словам, после длительных новогодних каникул Россия оказалась в преддверии новых вспышек заболевания. Также российский лидер указал на необходимость наращивать вакцинацию против коронавируса.

Кроме того, в среду Путин напомнил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Случаев поражения именно этим вариантом коронавируса в РФ выявлено более 600.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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