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Аким Алма-Аты опроверг данные об оставленной без охраны лаборатории вирусов

Аким Алма-Аты опроверг сообщения СМИ об оставленной без охраны лаборатории опасных вирусов
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Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Масгута Айкимбаева находится под постоянной охраной, сообщения ряда СМИ о том, что лабораторию бросили без защиты не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 13 января, заявил«Известиям» аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев.

«Все эти сообщения, слухи — неправда. Биологическая лаборатория охранялась, охраняется и будет охраняться», — подчеркнул политик.

Степной толк: Алма-Ата приходит в себя после беспорядков
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Ранее в этот день проект WarGonzo в своем Telegram-канале сообщил о том, что власти города бросили без охраны биолабораторию.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщили, что по фактам нападений на здания органов власти и силовиков возбуждено 388 уголовных дел.

Глава государства на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Отмечалось, что вывод контингента начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. Президент также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Как рассказывал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

13 января стало известно, что антитеррористическая операция была завершена почти во всех регионах Казахстана. Однако в Комитете нацбезопасности уточнили, что в Алма-Ате, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция и сохраняется предельный «красный» уровень террористической опасности.

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