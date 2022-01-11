В Казахстане после беспорядков возбудили 388 уголовных дел

В Казахстане возбудили 388 уголовных дел по фактам нападений на здания органов власти и силовиков. Об этом сообщила во вторник, 11 января, пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в заявлении, опубликованном на сайте главы республики.

«Представитель МВД республики доложил президенту [Казахстана Касым-Жомарту Токаеву] о продолжении спецоперации по ликвидации террористических групп и задержанию преступников в Алма-Атинской, Жамбылской, Кызылординской и других областях. Всего по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, хулиганства и нападений на правительственные здания возбуждено 388 уголовных дел. Отмечалось, что проводятся оперативные мероприятия по сбору и регистрации доказательной базы, восстановлению хронологии событий», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также пресс-служба привела слова генпрокурора Казахстана Гизата Нурдаулетова, который в тот же день заявил о привлечении 2161 человека к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения.

«Со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам», — уточнили в пресс-службе.

Также в заявлении говорится, что Вооруженные силы страны оказывают помощь Комитету национальной безопасности (КНБ) и МВД Казахстана в проведении контртеррористических операций. Так, за минувшие сутки военнослужащие задержали 38 человек на блокпостах в 11 населенных пунктах.

«У 23 из них было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы», — отмечается в сообщении.

10 января в режиме видеоконференции прошла внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан). Лидеры обсудили ситуацию в Казахстане.

Президент Казахстана в ходе сессии Совета коллективной безопасности организации заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

Пресс-служба КНБ республики 10 января заявила, что ситуация в стране после произошедших беспорядков стабилизирована и находится под контролем.

В тот же день в оперативном штабе при МВД Казахстана сообщили, что в результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков.

По состоянию на 9 января было известно о гибели 16 правоохранителей, двое из которых были обезглавлены.

Ранее, 8 января, отец погибшего в ходе беспорядков в Казахстане солдата национальной гвардии Оразалы Кайсарулы призвал «угомониться» участников погромов. Как рассказал отец погибшего, горе обрушилось на его семью, «как гром среди ясного неба». Он выразил сочувствие семьям, которым приходится «хоронить вперед себя» своих детей.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из РФ, Киргизии, Армении и Таджикистана.