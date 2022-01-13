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Младшая дочь Назарбаева поблагодарила сограждан за поддержку

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Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия рассказала о тяжелых переживаниях из-за трагических событий в стране и выразила соболезнования семьям погибших в беспорядках. Об этом она 13 января написала на своей странице в соцсети Facebook.

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«Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», — отметила она.

Алия поблагодарила народ страны за поддержку ее отца, получающего много сообщений от жителей разных регионов.

«Казахстану желаю только мира и процветания, казахстанцам — благополучия и здоровья. Берегите себя», — заключила она.

Накануне посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов сообщил, что Назарбаев в настоящее время находится в столице страны городе Нур-Султане. 8 января пресс-секретарь Назарбаева также рассказал о нахождении политика в столице Казахстана.

По его словам, Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг главы государства Касыма-Жомарта Токаева «для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны».

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили аэропорт, из-за чего работа воздушной гавани была приостановлена на несколько дней.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахастана обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) за помощью в преодолении террористической угрозы. Страны ОДКБ направили в республику миротворцев. 11 января Токаев отметил эффективность и успешность миссии, анонсировав ее скорое завершение.

Вывод контингента начнется 13 января. Прибытие контингента ОДКБ в республику имело большое значение для отражения агрессии террористов и бандитов, отмечал Токаев.

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