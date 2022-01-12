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Прокурор Московской области дал советы по общению с телефонными мошенниками

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Люди должны проявлять бдительность и не бояться задавать неудобные вопросы в разговоре с потенциальными телефонными мошенниками. Такой совет дал россиянам в среду, 12 января, прокурор Московской области Сергей Забатурин.

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«Правоохранительная система, конечно же, реагирует на подобные преступления, но если вы сами будете внимательны, предусмотрительны, будете думать о безопасности своей собственности, в том числе финансовой, то, конечно, нам будет легче работать. Таких преступлений станет меньше», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Забатурин добавил, что нередко злоумышленники представляются работниками службы безопасности банков или называются сотрудниками правоохранительных органов.

«Нужно быть менее доверчивым в подобных вопросах, более осторожным и, может быть, по-хорошему наглым. Не бояться задавать те вопросы, которых мошенники не ждут», — объяснил прокурор.

Забатурин напомнил, что используемый мошенниками метод социальной инженерии основан на психологии, а преступления совершают с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

По его словам, правоохранительные органы уже научились их раскрывать, сообщает телеканал «Звезда». Также уже есть успешные результаты по привлечению телефонных и кибермошенников к уголовной ответственности.

Накануне в московском ГУ МВД России рассказали о появлении новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков. Согласно данным правоохранителей, мошенники с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков, входят к ним в доверие, а затем выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке своих жертв.

Человеку, как отмечалось, поступает звонок от банковского робота-помощника, запрограммированного злоумышленниками, который сообщает о том, что в его личном кабинете замечены подозрительные действия. Зачастую речь идет о переводе денежных средств, оформление кредита или попытке изменить номер телефона, который привязан к кабинету.

Затем злоумышленники в тональном режиме просят подтвердить операции, а в случае отказа жертву соединяют с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить ее персональные данные.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал «Известиям», что схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники используют голосовых роботов для обмана клиентов банков, построена на доверии, так как большинство считают, что «машина же не может обманывать».

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