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В МВД России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

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В московском ГУ МВД России рассказали о появлении новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков. Соответствующая информация опубликована во вторник, 11 января, на сайте ведомства.

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«Теперь с помощью голосовых роботов они (мошенники. — Ред.) обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что человеку поступает звонок от банковского робота-помощника, запрограммированного злоумышленниками, который сообщает о том, что в его личном кабинете замечены подозрительные действия. Чаще всего это перевод денежных средств, оформление кредита или попытка изменить номер телефона, который привязан к кабинету.

«Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента», — отметили в полиции.

В ведомстве напомнили, что работники банков и их роботизированные помощники не звонят гражданам. В случае, если человек стал жертвой такого способа мошенничества, стоит обратиться в правоохранительные органы.

Ранее, 3 января, начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил, что в праздничные дни увеличивается количество атак на банковские счета. По его словам, злоумышленники пытаются заполучить деньги россиян, используя фишинговые сайты, копирующие настоящие интернет-порталы. Речь идет, например, о порталах по продаже товаров по акциям, бытовой техники или электроники, уточнил специалист.

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