Эксперт назвал самые популярные схемы афер в новогодние праздники

В праздничные дни увеличивается количество атак на банковские счета, предупредил в понедельник, 3 января, начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«В праздники некоторые SMS-уведомления (о состоянии банковского счета. — Ред.) с учетом того, что совершается большое количество покупок, могут быть пропущены, люди менее бдительны. Поэтому в новогоднее время мошенники не отдыхают, а увеличивают активность, атакуя конкретных клиентов [банков]», — отметил эксперт.

Кроме того, злоумышленники пытаются заполучить деньги россиян, используя фишинговые сайты, копирующие настоящие интернет-порталы. Речь идет, например, о порталах по продаже товаров по акциям, бытовой техники или электроники, уточнил специалист.

При этом нужно сохранять бдительность и помнить, что в праздничные дни растет количество квартирных краж.

«Подставные Деды Морозы наверняка будут, это неизбежное зло. Но сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников», — приводит слова Сизова радио Sputnik.

О том, как защититься от киберпреступников в Новый год, рассказал 31 декабря директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

При хранении личных данных и финансовой информации в «облаках» и на подключенных к Сети жестких дисках лучше всего защитить их с помощью пароля, порекомендовал Кувиков.