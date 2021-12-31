Эксперт назвал способы защититься от киберпреступников в Новый год

Потерять бдительность и стать жертвой мошенников можно в любое время, а в период новогодних праздников подобный риск существенно возрастает, если вовремя не защитить свои данные от утечки в Сеть. Об этом «Вечерней Москве» 29 декабря рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

«Первое правило кибербезопасности — не сообщайте никому в Сети данные, которые недостойны общественной публичности. Это касается хранения в «облаках» и на подключенных к сети жестких дисках персональных, интимных фотографий, паспортных данных, паролей и финансовой информации. Если же наличие или передача таких данных необходимы, то стоит позаботиться о том, чтобы доступ к ним был защищен паролем», — пояснил он.

Эксперт напомнил также о периодических проверках всех устройств антивирусом и двухфакторной аутентификации. По его мнению, уникальные пароли для каждой учетной записи — еще один способ защититься от злоумышленников.

«Если вам тяжело придумывать и запоминать пароли, используйте специальное ПО для создания уникальных, трудно взламываемых паролей. Преимущество такого менеджера паролей состоит в том, что он запоминает все пароли пользователя», — порекомендовал Кувиков.

В качестве альтернативы он предложил использовать строки из любимой песни, заменяя в них буквы на разные спецсимволы.

«Внимательно следите за поведением своего устройства: если оно вдруг лишний раз запрашивает данные для входа в вашу учетную запись, это повод насторожиться. Следите за тем, какие разрешения вы даете скачанным на телефон приложениям. К примеру, приложению-калькулятору не нужен доступ к микрофону или камере», — отметил он.

Перед Новым годом кибермошенники стали активнее использовать фишинговые письма, в которых пользователям предлагается поменять пароли от различных аккаунтов. По словам директора центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрия Бондаря, злоумышленники осуществляют рассылку писем от якобы службы безопасности или представителей сервиса. В документе речь идет о том, что пользователю необходимо изменить пароль от определенных аккаунтов.

Его коллега — эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий напомнил, что защититься от мошенников во время новогодних праздников можно, установив многофакторную аутентификацию, которая надежно защищает от взлома. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно проверять ссылки перед переходом по ним.