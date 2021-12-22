Эксперт назвал способ не попасться на уловки мошенников перед Новым годом

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, что защититься от мошенников во время новогодних праздников можно, установив многофакторную аутентификацию, которая надежно защищает от взлома.

В беседе с Pravda.Ru в среду, 22 декабря, специалист пояснил, что в последнее время злоумышленники под видом различных сервисов рассылают сообщения о необходимости смены пароля, далее на фишинговых сайтах пользователи раскрывают эту информацию, после чего хакеры получают доступ к их ресурсам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно проверять ссылки перед переходом по ним, не забывать включать многофакторную аутентификацию. Последняя существенно снижает риски кражи пароля.

Лукацкий отметил, что самой популярной уловкой мошенников перед Новым годом является рассылка с целью получения доступа к конфиденциальной информации.

«Нам приходят рассылки с товарами, услугами, путевками, при этом сообщается, что после праздников цены вырастут. Пользователь переходит по ссылке, чтобы узнать детали, и нередко становится жертвой хакеров», — рассказал специалист.

Ранее 22 декабря директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь рассказал, что перед Новым годом кибермошенники стали активнее использовать фишинговые письма, в которых пользователям предлагается поменять пароли от различных аккаунтов. Также участились попытки кражи данных в интернете с помощью рассылки писем якобы от службы безопасности с требованием сменить пароль, отмечает телеканал «Звезда».

Специалист порекомендовал настроить двухфакторную авторизацию для входа в наиболее критических сервисах: email, социальных сетях, Microsoft Office, онлайн-кошельках и медицинских сервисах.

При получении подозрительного письма эксперт посоветовал войти на сервис привычным способом — через приложение или на сам сервис, сменив данные для входа там, а не переходить по ссылкам в письме, пишет Life.ru.