Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Мир
Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга
Спорт
Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с английским «Челси»
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
На Украине создали добровольную пожарную команду из монахинь
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада
Туризм
В Краснодарском крае увеличат размер курортного сбора с 2022 года
Туризм
В Японии всех прибывающих из РФ отправят на трехдневную изоляцию
Общество
Авиакомпания S7 выполнила первый в России рейс на альтернативном топливе

Эксперт назвал способ не попасться на уловки мошенников перед Новым годом

Эксперт Лукацкий рассказал, как не попасться на уловки мошенников перед Новым годом
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, что защититься от мошенников во время новогодних праздников можно, установив многофакторную аутентификацию, которая надежно защищает от взлома.

Жизненный сценарий: мошенники выбирают жертв по хештегам в соцсетях
Эксперты советуют не заниматься овершерингом и вести нейтральные аккаунты

В беседе с Pravda.Ru в среду, 22 декабря, специалист пояснил, что в последнее время злоумышленники под видом различных сервисов рассылают сообщения о необходимости смены пароля, далее на фишинговых сайтах пользователи раскрывают эту информацию, после чего хакеры получают доступ к их ресурсам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно проверять ссылки перед переходом по ним, не забывать включать многофакторную аутентификацию. Последняя существенно снижает риски кражи пароля.

Лукацкий отметил, что самой популярной уловкой мошенников перед Новым годом является рассылка с целью получения доступа к конфиденциальной информации.

«Нам приходят рассылки с товарами, услугами, путевками, при этом сообщается, что после праздников цены вырастут. Пользователь переходит по ссылке, чтобы узнать детали, и нередко становится жертвой хакеров», — рассказал специалист.

Ранее 22 декабря директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь рассказал, что перед Новым годом кибермошенники стали активнее использовать фишинговые письма, в которых пользователям предлагается поменять пароли от различных аккаунтов. Также участились попытки кражи данных в интернете с помощью рассылки писем якобы от службы безопасности с требованием сменить пароль, отмечает телеканал «Звезда».

Специалист порекомендовал настроить двухфакторную авторизацию для входа в наиболее критических сервисах: email, социальных сетях, Microsoft Office, онлайн-кошельках и медицинских сервисах.

При получении подозрительного письма эксперт посоветовал войти на сервис привычным способом — через приложение или на сам сервис, сменив данные для входа там, а не переходить по ссылкам в письме, пишет Life.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021