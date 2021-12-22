Эксперт предупредил об активизации мошеннической схемы с подменой паролей

Перед Новым годом кибермошенники стали активнее использовать фишинговые письма, в которых пользователям предлагается поменять пароли от различных аккаунтов. Об этом рассказал в среду, 22 декабря, директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Он уточнил, что злоумышленники осуществляют рассылку писем от якобы службы безопасности или представителей сервиса. В документе речь идет о том, что пользователю необходимо изменить пароль от определенных аккаунтов.

Однако после того, как потенциальная жертва переходит по указанной ссылке, происходит переадресация на сервер мошенника.

«Старый пароль на новый не меняется, но в руки мошенника попадают верные учетные данные для входа в аккаунт. Таким образом, могут быть взломаны любые учетные записи, если они не защищены двухфакторной аутентификацией», — предупредил Бондарь в беседе с «РИА Новости».

По его словам, такая схема опирается на базовые правила информационной безопасности. Вместе с тем эксперт рекомендовал пользователям настроить двухфакторную аутентификацию для авторизации в наиболее важных сервисах, в частности медицинских сервисах и социальных сетях.

Ранее в этот день руководитель бизнеса кибербезопасности Tet Артур Филатов рассказал, что скачивание торрентов может привести к взлому компьютера вирусом-шифровальщиком. При этом вирус потребует выкуп за сохранение файлов.