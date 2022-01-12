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Россиянам рассказали о способе защиты от телефонного мошенничества с роботами

Эксперты объяснили, как защититься от телефонного мошенничества с роботами
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Схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники используют голосовых роботов для обмана клиентов банков построена на доверии, так как большинство считают, что «машина же не может обманывать». Об этом «Известиям» в среду, 12 января, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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«Кроме того, звонок может запутать потенциальную жертву. Это одна из главных задач мошенников. Однако ни сам факт использования голосового помощника, ни информация, которую сообщают по телефону, не может однозначно свидетельствовать о добрых намерениях звонящего», — объяснил он.

Эксперт призвал россиян помнить, что большинство звонков являются нежелательными либо мошенническими, а значит, любой подобный звонок надо воспринимать скептически и сразу настраиваться, что звонить могут злоумышленники.

Как защититься от мошенников

Индикаторами работы мошенников в ходе разговора с потенциальной жертвой Ульянов назвал давление на собеседника, поторапливание и принуждение принимать срочные решения. При этом задача того, кому звонят мошенники, — выиграть время, а также спокойно обдумать или обсудить ситуацию с доверенными людьми, указал он.

«В большинстве случаев не стоит опасаться своего бездействия — в случай реальной угрозы банк заблокирует перевод или счет. Неудобно, потребует времени или личного визита для разблокировки, но более безопасно», — добавил эксперт.

Гражданам, чтобы защититься от мошенников, Ульянов предложил стандартную схему действий. Во-первых, стоит отказаться от общения по входящим звонкам и перезванивать самим, а перед звонком, проверить номер организации через интернет.

Во-вторых, в разговоре не нужно выдавать никакую информацию о себе, своих счетах и действиях, а, в-третьих, не надо следовать инструкциям звонящих.

Также эксперт порекомендовал не держать много денег на карте, а крупные сбережения разделять.

Если все-таки попались мошенникам

Адвокат Гюзель Жубанова в беседе с «Известиями» отметила, что если гражданин из-за действий мошенников уже потерял свои средства, то ему необходимо обратиться в полицию за защитой своих прав и интересов.

«Однако в таких случаях остается уповать только на счастливый случай, поскольку статистика по раскрытию таких преступлений негативная», — указала она.

Юрист призвала россиян быть предельно внимательными и ответственными и напомнила, что никакие кредитные организации не будут запрашивать у держателей карт их персональные данные.

Накануне в московском ГУ МВД России рассказали о появлении новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков. Согласно данным правоохранителей, мошенники с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков, входят к ним в доверие, а затем выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке своих жертв.

Человеку, как отмечалось, поступает звонок от банковского робота-помощника, запрограммированного злоумышленниками, который сообщает о том, что в его личном кабинете замечены подозрительные действия. Зачастую речь идет о переводе денежных средств, оформление кредита или попытке изменить номер телефона, который привязан к кабинету.

Затем злоумышленники в тональном режиме просят подтвердить операции, а в случае отказа жертву соединяют с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить ее персональные данные.

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