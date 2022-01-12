Россиянам рассказали о способе защиты от телефонного мошенничества с роботами

Схема телефонного мошенничества, при которой злоумышленники используют голосовых роботов для обмана клиентов банков построена на доверии, так как большинство считают, что «машина же не может обманывать». Об этом «Известиям» в среду, 12 января, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Кроме того, звонок может запутать потенциальную жертву. Это одна из главных задач мошенников. Однако ни сам факт использования голосового помощника, ни информация, которую сообщают по телефону, не может однозначно свидетельствовать о добрых намерениях звонящего», — объяснил он.

Эксперт призвал россиян помнить, что большинство звонков являются нежелательными либо мошенническими, а значит, любой подобный звонок надо воспринимать скептически и сразу настраиваться, что звонить могут злоумышленники.

Как защититься от мошенников

Индикаторами работы мошенников в ходе разговора с потенциальной жертвой Ульянов назвал давление на собеседника, поторапливание и принуждение принимать срочные решения. При этом задача того, кому звонят мошенники, — выиграть время, а также спокойно обдумать или обсудить ситуацию с доверенными людьми, указал он.

«В большинстве случаев не стоит опасаться своего бездействия — в случай реальной угрозы банк заблокирует перевод или счет. Неудобно, потребует времени или личного визита для разблокировки, но более безопасно», — добавил эксперт.

Гражданам, чтобы защититься от мошенников, Ульянов предложил стандартную схему действий. Во-первых, стоит отказаться от общения по входящим звонкам и перезванивать самим, а перед звонком, проверить номер организации через интернет.

Во-вторых, в разговоре не нужно выдавать никакую информацию о себе, своих счетах и действиях, а, в-третьих, не надо следовать инструкциям звонящих.

Также эксперт порекомендовал не держать много денег на карте, а крупные сбережения разделять.

Если все-таки попались мошенникам

Адвокат Гюзель Жубанова в беседе с «Известиями» отметила, что если гражданин из-за действий мошенников уже потерял свои средства, то ему необходимо обратиться в полицию за защитой своих прав и интересов.

«Однако в таких случаях остается уповать только на счастливый случай, поскольку статистика по раскрытию таких преступлений негативная», — указала она.

Юрист призвала россиян быть предельно внимательными и ответственными и напомнила, что никакие кредитные организации не будут запрашивать у держателей карт их персональные данные.

Накануне в московском ГУ МВД России рассказали о появлении новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков. Согласно данным правоохранителей, мошенники с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков, входят к ним в доверие, а затем выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке своих жертв.

Человеку, как отмечалось, поступает звонок от банковского робота-помощника, запрограммированного злоумышленниками, который сообщает о том, что в его личном кабинете замечены подозрительные действия. Зачастую речь идет о переводе денежных средств, оформление кредита или попытке изменить номер телефона, который привязан к кабинету.

Затем злоумышленники в тональном режиме просят подтвердить операции, а в случае отказа жертву соединяют с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить ее персональные данные.