Раздел с данными о вакцинации предложили включить в загранпаспорт

В загранпаспорте россиян нужно выделить раздел для информации о вакцинировании от коронавируса и актуальных ПЦР-тестах. С предложением об этом к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратился первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, в среду, 12 января, сообщает «РИА Новости».

По его мнению, раздел избавит граждан от необходимости носить с собой документы на право пересечения границ государств. Как уверен общественник, с нормализацией международной санитарной обстановки и открытием авиасообщения наличие документов о вакцинации и тестов ПЦР по-прежнему останется обязательным.

«Разумеется, что в настоящее время не все государства зеркально признают свои вакцины — сейчас мир находится в некоторой переходной стадии и налаживании механизмов в условиях новой реальности. Но тем не менее обоюдное признание — лишь дело времени», — отметил Петров в письме Поповой.

Он продолжил, что страны в течение года устранят противоречия, поэтому реформа загранпаспорта станет своевременной мерой.

Ранее в среду президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что у России есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости COVID-19. Глав государства указал на необходимость наращивать вакцинацию против коронавируса.

Также он отметил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

На фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования, подчеркнул он.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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