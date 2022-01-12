СМИ сообщили о прибытии в Алма-Ату кортежа президента Казахстана

Кортеж президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в среду, 12 января, прибыл в Алма-Ату. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Токаев прибыл в Алма-Ату. У дома отдыха президента выставлено дополнительное охранение и бронетехника, дежурит спецназ», — отмечается в заявлении.

В свою очередь, «Sputnik Казахстан» уточняет, что в настоящий момент движение личного транспорта на проспекте Сейфулина временно закрыто после проезда кортежа. Автобусы продолжают ходить. Над городом кружат вертолеты.

Официального подтверждения информации о том, что в город прибыл кортеж Токаева, пока не поступало.

Ранее в этот день премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил министерству национальной экономики разработать проект программы действий правительства на текущий год. Как отметил Смаилов, планируемые меры должны быть достижимыми в текущем году и проработанными на качественно высоком уровне.

11 января Токаев утвердил новый состав правительства республики. Он назначил Смаилова премьером страны. Кандидатуру Смаилова единогласно поддержал казахстанский парламент.

5 января правительство республики ушло в отставку на фоне массовых протестов. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен на тот момент первый вице-премьер Алихан Смаилов. В тот же день в стране был введен режим ЧП.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. Правонарушители разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране. 11 января Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».