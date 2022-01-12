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Премьер Казахстана поручил подготовить программу действий кабмина

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе первого заседания правительства в среду, 12 января, поручил министерству национальной экономики разработать проект программы действий правительства на текущий год. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина Казахстана.

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«Поручаю министерству национальной экономики совместно с государственными органами и организациями разработать проект программы и до 20 января внести в правительство», — сказал он.

Как отметил Смаилов, планируемые меры должны быть достижимыми в текущем году и проработанными на качественно высоком уровне.

Также министерству поручено разработать механизмы по оказанию господдержки малому и среднему бизнесу и проанализировать эффективность работы институтов развития.

Как отметил Смаилов, задача нового правительства Казахстана — вывести страну из масштабного кризиса. Он также отметил, что перед новым кабинетом министров встали задачи, решать которые в текущих условиях ни одному правительству еще не выпадало.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства республики. Он назначил Алихана Смаилова премьером страны. Кандидатуру Смаилова единогласно поддержал казахстанский парламент.

5 января правительство республики ушло в отставку на фоне массовых протестов. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен на тот момент первый вице-премьер Алихан Смаилов. В тот же день в стране был введен режим ЧП.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Правонарушители разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

11 января Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня.

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