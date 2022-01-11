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Почти 2 млн россиян прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19

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Почти 2 млн россиян прошли углубленную диспансеризацию, у 60% выявлены осложнения из-за COVID-19. Об этом во вторник, 11 января, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«У 60% выявлены заболевания, связанные с осложнениями от перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний», — сказал он.

Министр добавил, что российские власти держат в резерве 30% коечного фонда для пациентов с коронавирусом, которые можно развернуть при необходимости.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день в больницах России находятся 114 тыс. пациентов с COVID-19.

«Сегодня у нас на госпитализации находится 114 тыс. пациентов, 16 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии, и почти 3,8 тыс. пациентов — на искусственной вентиляции легких», — сообщил Мурашко.

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Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма «Омикрон» ухудшается и нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Премьер-министр также отметил, что Минздрав вместе с регионами должны провести информационную кампанию по углубленной диспансеризации после коронавируса.

Он призвал россиян не затягивать с этим вопросом и обращаться в поликлиники, чтобы восстановить здоровье.

10 января специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро сообщил о сложной ситуации с заболеванием в следующие три месяца из-за вспышки штамма «Омикрон». Он добавил, что, помимо «Омикрона», могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в конце декабря заявила, что штамм «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов. Также она отметила, что первые проявления болезни наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

20 ноября лаборант-исследователь лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова заявила, что после COVID-19 необходимо мониторить состояние здоровья регулярно, обращая пристальное внимание на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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