Врач Рябкова назвала уязвимые после COVID-19 системы организма

После выздоровления от короновируса необходимо мониторить состояние здоровья регулярно, обращая пристальное внимание на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, советует лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

«Это позволяет сделать тест шестиминутной ходьбы. Провести его можно и самостоятельно. Задача — пройти как можно большую дистанцию за 6 минут в собственном темпе. Если за положенное время человек проходит менее 550 м, это свидетельствует о нарушении работы сердца или легких», — рассказала она 20 ноября агентству «Прайм».

Специалист добавила, что подобные тесты под наблюдением врачей можно пройти во всех поликлиниках страны в рамках программы углубленной диспансеризации после COVID-19, в том числе проверки состояния артериального давления, которое нередко «выходит из-под контроля» после перенесенного заболевания.

Рябкова порекомендовала перед визитом к врачу в течение трех недель вести домашний мониторинг артериального давления. Показатели тонометра после измерений утром и вечером записывать и анализировать.

«При повышении значений более 140/90 мм ртутного столба стоит обратиться к врачу для решения вопроса о необходимости и подборе антигипертензивной терапии, ведь каждый эпизод повышения давления выше этих значений — это дополнительная нагрузка на сердце», — отметила Рябкова.

Проверить состояние легких в рамках диспансеризации перенесшим COVID-19 поможет спирометрия — метод, позволяющий оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и скорость его прохождения по дыхательным путям. В домашних условиях можно провести пробные замеры на задержку дыхания: здоровый человек может задержать дыхание после глубокого вдоха более чем на 30 секунд, а после глубокого выдоха — более чем на 20 секунд.

После средней степени тяжести COVID-19 и выше следует провести исследование Д-димера как показателя интенсивности процессов тромбообразования. Замерить средний уровень глюкозы в крови за последние три месяца позволяет гликированный гемоглобин. Из-за частого сбоя уровня глюкозы после ковида, следить за этим показателем нужно людям с сахарным диабетом, преддиабетом или факторами риска, объяснила медик.

18 ноября врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким рассказала, что нарушение свертываемости крови и последующие тромбоз или инсульт могут настичь переболевших коронавирусом спустя месяцы после выздоровления. Она подчеркнула, что с подобными проблемами сталкиваются даже молодые пациенты без хронических заболеваний.

Ее коллега, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в начале ноября рассказала о необычном проявлении постковидного синдрома — постакне или покраснениях на ногах. Встречается оно достаточно редко. Между тем, поскольку сам вирус циркулирует по всему организму, поражения могут быть зафиксированы везде.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация граждан. Прививка делается бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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