Гематолог назвала смертельно опасный симптом постковида

Нарушение свертываемости крови и последующие тромбоз или инсульт могут настичь переболевших коронавирусом спустя месяцы после выздоровления. О необходимости тщательно следить за здоровьем рассказала врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким в беседе с радио Sputnik 18 ноября.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — рассказала врач.

Она подчеркнула, что в зоне повышенного риска находятся люди с проблемными сосудами до коронавируса: после перенесенного заболевания внимание к здоровью указанной категории пациентов следует усилить многократно. Профилактику тромбов рекомендуется проводить с помощью разжижающих кровь препаратов — антикоагулянтов.

«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные», — отметила Ким.

В начале ноября кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала о необычном проявлении постковидного синдрома — постакне или покраснений на ногах. Встречается оно достаточно редко. Между тем, поскольку сам вирус циркулирует по всему организму, поражения могут быть зафиксированы везде.

Кроме того медики отмечают, что постковидному синдрому подвержены даже дети, особенно с хроническими неинфекционными заболеваниями и младенцы до года. По словам консультанта телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врача общей практики Екатерины Серебренниковой, сильнее всего синдром проявляется у детей с болезнями сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем, сахарным диабетом, ожирением.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация граждан. Прививка делается бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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