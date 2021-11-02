Врач описала необычный постковидный синдром

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала о необычном постковидном синдроме.

В беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» в понедельник, 1 ноября, врач разъяснила, что иногда постковидный синдром может проявляться в виде постакне или покраснений на ногах. Встречается он достаточно редко. Между тем, поскольку сам вирус циркулирует по всему организму, поражения могут быть зафиксированы везде.

«Вообще, поначалу, когда была первая волна коронавируса, описывали варианты, что могут быть высыпания преимущественно на ногах, а на лице реже. Я постковид видела в виде тяжелого акне. Возникает не покраснение, а элементы, связанные с васкулитом. В самом начале это похоже на синяк. <…> Кто-то не обращал внимания на ноги, а потом увидел что-то типа нескольких синячков. При этом процессе повреждаются сосуды», — рассказала специалист.

Она отметила, что больше всего повреждений получают легкие, поскольку являются входными воротами коронавируса. В них находится больше клеток, которые имеют рецепторы, через которые входит вирус.

Ранее, 1 ноября, врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала об опасности самолечения коронавируса. По ее словам, в лечении заболевания есть «окно» примерно в неделю, когда человек при правильном лечении может выздороветь. Если этого не происходит, слабеет иммунитет и усиливается интоксикация. Это чревато тяжелым постковидным синдромом, отмечает телеканал «360». Врач подчеркнула необходимость обратиться к врачу в тот же день, когда появилась повышенная температура.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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