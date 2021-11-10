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Врач рассказала о разной подверженности детей постковидному синдрому

Врач Серебренникова рассказала о разной подверженности детей постковидному синдрому
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Постковидному синдрому наиболее подвержены дети с хроническими неинфекционными заболеваниями и младенцы до года. Об этом рассказала консультант телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова.

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По ее словам, сильнее всего от последствий COVID-19 страдают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями иммунной системы, сахарным диабетом, ожирением и заболеваниями дыхательной системы.

«Могу также сказать, что при любых вирусных заболеваниях самой высокой группой риска являются дети первых лет жизни, особенно дети до года», — цитирует врача «Газета.Ru» 10 ноября.

Вывод о наличии у ребенка постковидного синдрома может сделать только специалист, родителям не стоит действовать самостоятельно, подчеркнула Серебренникова.

«Прежде всего, выслушайте врача, узнайте траекторию лечения и только тогда действуйте», — заключила она.

Как рассказала 2 ноября академик РАН Лейла Намазова-Баранова, постковидный синдром может встречаться даже у детей, переболевших COVID-19 в легкой и бессимптомной формах.

29 октября профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что защитить детей и подростков отинфекции можно лишь благодаря вакцинации взрослых.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация граждан. Прививка делается бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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